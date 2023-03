(Di giovedì 30 marzo 2023) Clamorosa decisione in, dove l’Nicolas Gamboa èsqualificato per 15 partite e non potrà dirigere dunque per questo lasso di tempo le sfide della massima divisione. Alla base di questo provvedimento, le ripetute accuse da parte deidell’Audax Italiano die ingiurie nei loro confronti durante la partita contro Universidad Catolica. L’, addirittura, rischiava fino a 50 gare di stop. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zelgadis265 : RT @sportface2016: #Cile, sanzione esemplare per un arbitro: sospeso per 15 giornate, era stato accusato di gravi insulti ai giocatori http… - sportface2016 : #Cile, sanzione esemplare per un arbitro: sospeso per 15 giornate, era stato accusato di gravi insulti ai giocatori - sportface2016 : #Cile, arbitro sospeso per 15 giornate: è stato accusato di gravi insulti ai giocatori - sportli26181512 : L'incredibile errore dell’arbitro in finale al World Padel Tour in Cile: Assurda svista arbitrale nella finale del… -

... ossia, Uruguay, Paraguay e Argentina): pronti, via e cioccolatino di Messi per Lautaro ... Bicentini: Tejera (Uruguay) Note: ammoniti de Paul, Anita. Angoli: 13 - 1 per l'Argentina. ......, punta Arenas, per quanto riguarda Porsche con fondi iniziali per 75 milioni di dollari (...elettrico nella cui sala del trono campeggia il Re indiscusso delle terre rare Xi Jinping nonché......durante la finale dell' Open 1000 del World Padel Tour in, che ha rischiato di far perdere il titolo alla coppia spagnola Tapia - Coello . Nel secondo set sul 5 - 3 per errore l'...

Cile, sospensione record per l'arbitro Gamboa: 15 partite per gravi insulti ai giocatori TUTTO mercato WEB

Curiosa coincidenza nella partita tra Cile e Paraguay, con Alexis Sanchez che a distanza di anni ha fatto gol allo stesso modo contro Silva ...Un clamoroso errore ha rischiato di far perdere incredibilmente il match in finale A Tapia e Coello contro Galan e Lebron. Alla fine, dopo un set in più giocato per colpa di quel pasticcio, i due sono ...