Ciclismo | grande spavento per Van Aert | una betoniera rischia di investirlo mentre si allena

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 marzo 2023) Paura inmento per Wout Van. Nella giornata di martedì, infatti, il corridore belga della Jumbo Visma è stato vittima di un incidente stradale che, fortunatamente, non gli ha creato grandi conseguenze a livello fisico. Stando a quanto riportato dal quotidiano HLN, Vanhato seriamente di essere investito da unastava preparando il Fiandre del 2 aprile insieme all’ex ciclista professionista Jan Bakelants. Lo stesso Bakelants ha raccontato il pericoloso e spiacevole episodio: “Stavamo correndo in un tratto in cui la pista ciclabile non era adatta ai 45 km orari, così siamo andati in una sede stradale. Ad un certo punto unasuona il clacson e per sorpassare ci taglia la strada. Wout hato di ...