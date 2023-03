Cibo prodotto in laboratorio, Lollobrigida: 'Vieteremo anche l'importazione in Italia' (Di giovedì 30 marzo 2023) Sovranità alimentare? In nome di cosa? Di bloccare per ottusità una nuova frontiera alimentare e tecnologica dimenticando che lo sfruttamento del pianeta che è stato fatto non consentirà allevamenti ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 marzo 2023) Sovranità alimentare? In nome di cosa? Di bloccare per ottusità una nuova frontiera alimentare e tecnologica dimenticando che lo sfruttamento del pianeta che è stato fatto non consentirà allevamenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Nota di #FdI: 'Contrasteremo con ogni mezzo chi vuole imporre sulle tavole italiane cibo prodotto in laboratorio' @ultimora_pol - FratellidItalia : ?? Pronto il disegno di legge del #GovernoMeloni per fermare la produzione e il commercio di carne sintetica, con mu… - globalistIT : - sonicwaves_ : @FrancescoLollo1 Il cibo prodotto completamente in Italia ammonta a solo 1/4 del nostro fabbisogno, la nostra sovra… - mamo75r : @maxmerk68 @Alexia70__ Peccato che c'è scritto 'mangiare solo cibo italiano' Poi lasciano stare le cazzate della L… -