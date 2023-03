Ciao Maschio | in quattro alla decima puntata Ecco chi ci sarà

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 30 marzo 2023) Nunzia De Girolamo (foto US Rai) Nelladi, il programma condotto da Nunzia De Girolamo ogni sabato in seconda serata, si parlerà di bullismo e manifestazione dei sentimenti. Un doppio tema che vedrà protagonistiuomini, anziché tre come al solito. DavideMaggio.it vi svela in anteprima di chi si tratta. Il viaggio nell’universo maschile della De Girolamo sabato 1° aprile, intorno all’una di notte dopo Il Cantante Mascherato, incontrerà il cantautore Antonino, vincitore dell’ultimo Tale e Quale Show, l’attore Alessio Vassallo, il ballerino Samuel Peron e l’imprenditore e conduttore Fabio Esposito. Nunzia chiederà aiospiti se per i maschi è più difficile, in un certo senso, manifestare le proprie emozioni. Se, soprattutto da adolescenti, ...