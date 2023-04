Ci stiamo abituando alla grandezza di Kvaratskhelia? (Di giovedì 30 marzo 2023) La sua capacità di segnare gol strepitosi, fare magie, trascinare la squadra prima in classifica, è qualcosa che stiamo cominciando a dare per scontata? Una cosa che succede, parte del paesaggio, la normalità? A marzo ha segnato 2 gol e servito 1 assist nelle tre partite giocate e soprattutto ha dato un’altra dimostrazione di onnipotenza nella partita contro l’Atalanta. Quel gol, quello dell’1-0 allo Stadio Maradona, è uno di quelli che ricorderemo quando penseremo a questa stagione del Napoli, al primo anno di Kvicha Kvaratskhelia in Serie A. Quando racconteremo di questo fenomeno georgiano atterrato in Italia come un alieno, con l’aria del “tormentato poeta d’amore, o del sognante studente di scienze politiche” come l’ha definito Rory Smith sul New York Times. Quel gol che ha segnato all’Atalanta è un’altra firma d’autore, l’opera di un artista ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 30 marzo 2023) La sua capacità di segnare gol strepitosi, fare magie, trascinare la squadra prima in classifica, è qualcosa checominciando a dare per scontata? Una cosa che succede, parte del paesaggio, la normalità? A marzo ha segnato 2 gol e servito 1 assist nelle tre partite giocate e soprattutto ha dato un’altra dimostrazione di onnipotenza nella partita contro l’Atalanta. Quel gol, quello dell’1-0 allo Stadio Maradona, è uno di quelli che ricorderemo quando penseremo a questa stagione del Napoli, al primo anno di Kvichain Serie A. Quando racconteremo di questo fenomeno georgiano atterrato in Italia come un alieno, con l’aria del “tormentato poeta d’amore, o del sognante studente di scienze politiche” come l’ha definito Rory Smith sul New York Times. Quel gol che ha segnato all’Atalanta è un’altra firma d’autore, l’opera di un artista ...

