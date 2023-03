Christian, la Sky con Edoardo Pesce: anticipazioni terzo e quarto episodio (Di giovedì 30 marzo 2023) Domani venerdì 31 marzo 2023, in esclusiva solo su Sky e in streaming solo su NOW torna la seconda stagione della serie tv Christian, suddivisa in sei capitoli, torna con il suo terzo e quarto episodio. Le vicende del supernatural-crime drama ispirate al fumettoStigmate di Lorenzo Mattotti e Claudio Piersanti, dunque, proseguono con Edoardo Pesce protagonista nei panni del “santo picchiatore”. Ricordiamo che il serial, tutto italiano, vede alla regia Stefano Lodovichi ed è una coproduzione Sky Studios e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove puntate. “Christian” seconda stagione serie tv sky, 31 marzo 2023 in arrivo terzo e quarto episodio – VelvetMAG.itFoto ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 marzo 2023) Domani venerdì 31 marzo 2023, in esclusiva solo su Sky e in streaming solo su NOW torna la seconda stagione della serie tv, suddivisa in sei capitoli, torna con il suo. Le vicende del supernatural-crime drama ispirate al fumettoStigmate di Lorenzo Mattotti e Claudio Piersanti, dunque, proseguono conprotagonista nei panni del “santo picchiatore”. Ricordiamo che il serial, tutto italiano, vede alla regia Stefano Lodovichi ed è una coproduzione Sky Studios e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove puntate. “” seconda stagione serie tv sky, 31 marzo 2023 in arrivo– VelvetMAG.itFoto ...

