Chiara Nasti di nuovo nella bufera | “I vaccini? Meglio di no | non li adoro”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Fa discutere. L’influencer, che spesso finisce al centro di polemiche, ha espresso una posizione piuttosto scettica sui. Scatenando discussioni e critiche sui social. Rispondendo alla domanda di un follower, che le chiedeva se quando era incinta si fosse sottoposta a deiha risposto candidamente di no. Ricordiamo che i medici consigliano vivamente alle donne in gravidanza di sottoporsi ad alcune vaccinazioni. Per questo la risposta dell’influencer non è piaciuta a molti. In particolare,ha commentato in una Storia Instagram: “Inon licosì tanto, ho preferito di no”. L’utente le aveva chiesto se si fosse vaccinata per la pertosse, una malattia che potrebbe rivelarsi anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SONOTREAUTUNNI : RT @grintagiovanile: e perché la prima cosa che ho detto è stata chiara nasti - Caarolsss : E perché proprio Chiara Nasti - grintagiovanile : e perché la prima cosa che ho detto è stata chiara nasti - xoxo_mariapia : @adtoomuch lo sapevo che fosse chiara nasti ogni 3 mesi spara una cazzata colossale - senzalattosi0 : @adtoomuch e perché proprio chiara nasti? -

Chiara Nasti, la battuta no-vax fa infuriare i follower: «Il vaccino Meglio di no...» leggo.it

Chiara Nasti no vax. L'influencer, nota per essere spesso al centro delle polemiche per alcune sue posizioni, ha nuovamente creato scompiglio sul web per le sue dichiarazioni in merito ai vaccini.L'influencer partenopea è finita di nuovo nel mirino dei follower sia per il ruolo di mamma sia per l'attività sui social ...