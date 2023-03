Chiara Ferragni in vacanza in Sudafrica, l’influencer di nuovo nel mirino degli hater: “La classe non si compra” (Di giovedì 30 marzo 2023) Chiara Ferragni in vacanza in Sudafrica attaccata dagli hater sui social Chiara Ferragni è da qualche giorno in Sudafrica dove sta trascorrendo una vacanza con un gruppo di amici: l’influencer, come di consueto, sta documentando tutto sui suoi profili social finendo immancabilmente nel mirino degli hater, che non perdono occasione per criticarla. A scatenare i follower, questa volta, è stata una foto che l’imprenditrice digitale ha postato sul suo profilo Instagram e che la vede con una magliettina trasparente che lascia intravedere i seni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 marzo 2023)ininattaccata daglisui socialè da qualche giorno indove sta trascorrendo unacon un gruppo di amici:, come di consueto, sta documentando tutto sui suoi profili social finendo immancabilmente nel, che non perdono occasione per criticarla. A scatenare i follower, questa volta, è stata una foto che l’imprenditrice digitale ha postato sul suo profilo Instagram e che la vede con una magliettina trasparente che lascia intravedere i seni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Secondo Chi, Amadeus starebbe pensando di coinvolgere Chiara Ferragni per Sanremo 2024, questa volta per tutta la d… - fanpage : 'Amadeus vuole #ChiaraFerragni per tutte le serate di #Sanremo2024', le foto di una cena 'sospetta' - LcomeLeopolda : ATTENZIONE ? NON SOLO A DONNALISI, INCORVASSI, CHIARA FERRAGNI... GLI ORIELE CHIEDONO AIUTO ANCHE A PAPA FRANCESCO… - GirafaGitana : Con quale Dio o diavolo devo stringere un patto per avere la pancia così piatta come Chiara Ferragni? Perché neanch… - IOdonna : Secondo il settimanale 'Chi', il conduttore avrebbe già richiesto all’imprenditrice digitale di affiancarlo in tutt… -