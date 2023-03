“Chiara Ferragni condurrà Sanremo 2024” | la cena con Amadeus e le indiscrezioni

(Di giovedì 30 marzo 2023) Nei giorni scorsiaveva postato su Instagram una foto con la moglie Giovanna Civitillo,e Fabio Maria Damato (braccio destro dell’imprenditrice), unaa Milano dopo l’esperienza in Riviera: “Il Festival è stato bello anche perché lo abbiamo condiviso con belle persone come voi”, il commento del direttore artistico. Proprio nel corso della serata, secondo il settimanale Chi, il conduttore di “?, giunto da contratto alla sua quinta edizione, avrebbe proposto aun bis al Festival. La sua partecipazione all’edizione 2023, nella prima e ultima serata, aveva garantito ascolti, pubblicità e una quota di polemiche. “Questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse“, aggiunge il settimanale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Secondo Chi, Amadeus starebbe pensando di coinvolgere Chiara Ferragni per Sanremo 2024, questa volta per tutta la d… - erica06065959 : - infoitcultura : Quanto guadagna davvero Chiara Ferragni? Svelato il segreto del suo successo e a quanto ammonta il suo patrimonio d… - CorrNazionale : #ChiaraFerragni a #Sanremo2024? #Amadeus la rivuole sul palco e i due ne avrebbero parlato qualche sera fa a cena.… - MassimoDainese7 : RT @iostoconikita: #GFvip #nikiters #nikivip #gintonic #TeamSpina #denzzzers #donnalisi #fiorde Gli spartani che hanno chiesto aiuto ai… -

La sua è una delle famiglie più chiacchierate d'Italia: stiamo parlando di. Sposata con Fedez dal 2018, i due formano una coppia da favola e insieme sono genitori di Leone e Vittoria. Belli, ricchi e famosi, i Ferragnez sono invidiati da moltissime persone ...E per avvalorare la tesi, l'ex re dei paparazzi aveva parlato di un fantomatico aut aut imposto daal marito. Della serie: o Luis o me. Oltre all' ultimatum dell'influencer ci sarebbe ..., la moda per il sociale: cosa significano il vestito - manifesto e il vestito - vergogna a Sanremo 2023esordisce a Sanremo 2023 con un vestito con su scritto "Pensati ...

L’influencer Chiara Ferragni condivide con i follower la sua nuova (dis)avventura: il dettaglio nella foto infiamma il web. Reduce dalla recente avventura a Sanremo 2023, e da pressanti rumors circa ...Nei giorni scorsi Amadeus aveva postato su Instagram una foto con la moglie Giovanna Civitillo, Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato (braccio destro dell’imprenditrice), una cena a Milano dopo ...