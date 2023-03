Chi vincerà la corsa per incriminare Trump: New York, Georgia o Washington? (Di giovedì 30 marzo 2023) Il presidente Ulysses Grant fu arrestato nel 1872 per eccesso di velocità col suo calesse nelle strade di Washington D.C. Grant, 18esimo presidente, era anche stato il generale che aveva condotto le forze armate dell’Unione alla vittoria nella Guerra Civile (1861-65). L’individuo che lo arrestò riconobbe di essere un semplice poliziotto ma Grant aveva ripetutamente Leggi su periodicodaily (Di giovedì 30 marzo 2023) Il presidente Ulysses Grant fu arrestato nel 1872 per eccesso di velocità col suo calesse nelle strade diD.C. Grant, 18esimo presidente, era anche stato il generale che aveva condotto le forze armate dell’Unione alla vittoria nella Guerra Civile (1861-65). L’individuo che lo arrestò riconobbe di essere un semplice poliziotto ma Grant aveva ripetutamente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Chi vincerà la corsa per incriminare Trump: New York, Georgia o Washington? - caosdemente : RT @Iperborea_: mi hanno chiesto di rifare questo sondaggio: Chi vincerà il #gfvip? - j_sanzculebras : RT @G34281551G: Chi vincerà in gfvip ? #donnalisi #oriele #INCORVASSI #Gintonic #nikiters #gfvip - G34281551G : Chi vincerà in gfvip ? #donnalisi #oriele #INCORVASSI #Gintonic #nikiters #gfvip - gfvbebe : @Iperborea_ Però non so se tutti hanno votato in base alla domanda, chi vincerà io dico Nikita, chi vuoi che vinca ti dico Oriana -