Chi sono i figli di Milly Carlucci | Patrick e Angelica Donati

Milly Carlucci ha due figli, nati dal matrimonio con l'attuale compagno Angelo Donati: sono Patrick e Angelica Donati, rispettivamente classe 1991 e 1986. Entrambi i ragazzi sono laureati e, al contrario della madre, non hanno niente a che fare con il mondo dello spettacolo. La primogenita, Angelica Krystle Donati, nata nel 1986, è imprenditrice e manager nel settore immobiliare e delle costruzioni, nonché Presidente dei Giovani ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili). Dopo essersi laureata alla London School of Economics e aver conseguito un MBA all'Università di Oxford, è tornata a vivere in Italia per lavorare presso l'azienda di famiglia: la ragazza occupa, infatti, il ruolo di Responsabile ...

