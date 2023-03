Chi era Andrea Spinelli, il «viandante» in cammino da 10 anni contro il tumore al pancreas (Di giovedì 30 marzo 2023) Gli avevano dato pochi giorni di vita e allora lui aveva iniziato a camminare. Per tenere a bada la malattia, per allontanarsi da una diagnosi di tumore al pancreas che sembrava non lasciargli scampo. Gli esami clinici, il viavai dall’ospedale, sedici mesi di chemioterapia. E 15 milioni di passi fatti nei primi 5 anni dalla scoperta del tumore, il 18 ottobre 2013. Lo chiamavano il Forrest Gump di Pordenone, Andrea Spinelli, originario di Catania ma trasferitosi in Friuli-Venezia Giulia, morto giovedì 30 marzo all’Hospice del Centro di riferimento oncologico di Aviano a 50 anni. Negli ultimi dieci aveva camminato, e tanto, girando tutta Italia e diversi Paesi europei lungo le vie dei pellegrini, raccontando il suo progetto e le sue esperienze in numerosi libri di ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Gli avevano dato pochi giorni di vita e allora lui aveva iniziato a camminare. Per tenere a bada la malattia, per allontanarsi da una diagnosi dialche sembrava non lasciargli scampo. Gli esami clinici, il viavai dall’ospedale, sedici mesi di chemioterapia. E 15 milioni di passi fatti nei primi 5dalla scoperta del, il 18 ottobre 2013. Lo chiamavano il Forrest Gump di Pordenone,, originario di Catania ma trasferitosi in Friuli-Venezia Giulia, morto giovedì 30 marzo all’Hospice del Centro di riferimento oncologico di Aviano a 50. Negli ultimi dieci aveva camminato, e tanto, girando tutta Italia e diversi Paesi europei lungo le vie dei pellegrini, raccontando il suo progetto e le sue esperienze in numerosi libri di ...

