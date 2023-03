Chi è Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley, presunta amante del Principe William (Di giovedì 30 marzo 2023) Negli ultimi giorni si sta parlando tanto di Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley, tornata al centro dell’agenda pubblica dopo il 2017 e il 2019. Ma chi è Rose Hanbury? La donna, nata nel 1984, potrebbe aver portato avanti una relazione extra-coniugale con il Principe William. La Marchesa è finita nuovamente al centro dell’attenzione dopo che il Re Carlo ha nominato il Marchese di Cholmondeley (il marito di Rose Hanbury) Lord-in-Waiting, una carica simile alla dama di compagnia. Ex modella, la moglie del Marchese è ritenuta la rivale in amore di Kate Middleton, moglie del Principe del Galles, e la sua improvvisa vicinanza alla Corona potrebbe creare subbuglio tra la ... Leggi su cultweb (Di giovedì 30 marzo 2023) Negli ultimi giorni si sta parlando tanto didi, tornata al centro dell’agenda pubblica dopo il 2017 e il 2019. Ma chi è? La donna, nata nel 1984, potrebbe aver portato avanti una relazione extra-coniugale con il. Laè finita nuovamente al centro dell’attenzione dopo che il Re Carlo ha nominato il Marchese di(il marito di) Lord-in-Waiting, una carica simile alla dama di compagnia. Ex modella, la moglie del Marchese è ritenuta la rivale in amore di Kate Middleton, moglie deldel Galles, e la sua improvvisa vicinanza alla Corona potrebbe creare subbuglio tra la ...

