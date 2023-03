Chi è Jan Michelini, il marito di Giusy Buscemi (Di giovedì 30 marzo 2023) Jan Michelini, che oggi è il marito di Giusy Buscemi, è nato a Roma nel 1979 ed è il figlio di Alberto Michelini, giornalista ed esponente di Democrazia Cristiana e Forza Italia. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia in alcune pubblicità dopo aver preso la laurea in Scienze della Comunicazione. Dopo le pubblicità è passato ad assistere alla regia diversi registi tra i quali Pupi Avati, Ron Howard e Mel Gibson. Si è occupato anche della direzione di alcune fiction italiane come Don Matteo, Un passo dal cielo e I medici. Proprio sul set di Don Matteo conosce l’attuale moglie, Giusy Buscemi. La coppia è molto riservata. Anche sui social non figurano molte foto insieme. Jan Michelini e Giusy Buscemi si sono ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 30 marzo 2023) Jan, che oggi è ildi, è nato a Roma nel 1979 ed è il figlio di Alberto, giornalista ed esponente di Democrazia Cristiana e Forza Italia. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia in alcune pubblicità dopo aver preso la laurea in Scienze della Comunicazione. Dopo le pubblicità è passato ad assistere alla regia diversi registi tra i quali Pupi Avati, Ron Howard e Mel Gibson. Si è occupato anche della direzione di alcune fiction italiane come Don Matteo, Un passo dal cielo e I medici. Proprio sul set di Don Matteo conosce l’attuale moglie,. La coppia è molto riservata. Anche sui social non figurano molte foto insieme. Jansi sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinemaserietvit : Chi è Jan Michelini, il marito di Giusy Buscemi - laSabrella : Ancora una semifinale, ancora una partita dominata in scioltezza, ancora mille emozioni che ci regali Jan. Ancora L… - 1Theo12 : @yoiamlala Non ci credo chi si rivede in tl Jan Klass - jan_sobi : RT @ChanceGardi: 1. ?? ATTENZIONE, informate tutti: Dal 15 aprile, io, voi e tutti quelli senza un account verificato, non saremo più visi… - michelemalea1 : @makkox @jan_novantuno Scusa makkox, leggendo tutti quelli che si sono incazzati per la vignetta di Mannelli, da… -