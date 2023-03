Chi è il figlio di Aurora Ramazzotti, Cesare Cerza (Di giovedì 30 marzo 2023) Cesare Cerza è il primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ed è nato il 30 marzo 2023 a Lugano, in una clinica esclusiva sul lago che era stata scelta dai suoi genitori qualche mese prima del parto. La mamma di Cesare è una influencer e conduttrice, mentre suo padre è business analyst. Cesare è del segno zodiacale dell’ariete. I nonni materni di Cesare, genitori di Aurora, sono la conduttrice Michelle Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti. I nonni paterni, genitori di Goffredo, sono Francesca Romana Malato e Fabio Cerza e lavorano nell’ambiente medico sanitario. Francesca è direttrice e manager presso il Lab Aurelia SRL, un poliambulatorio a Roma, mentre Fabio è il direttore ... Leggi su cultweb (Di giovedì 30 marzo 2023)è il primodie Goffredoed è nato il 30 marzo 2023 a Lugano, in una clinica esclusiva sul lago che era stata scelta dai suoi genitori qualche mese prima del parto. La mamma diè una influencer e conduttrice, mentre suo padre è business analyst.è del segno zodiacale dell’ariete. I nonni materni di, genitori di, sono la conduttrice Michelle Hunziker e il cantante Eros. I nonni paterni, genitori di Goffredo, sono Francesca Romana Malato e Fabioe lavorano nell’ambiente medico sanitario. Francesca è direttrice e manager presso il Lab Aurelia SRL, un poliambulatorio a Roma, mentre Fabio è il direttore ...

