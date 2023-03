Chi è Giusy Buscemi (Di giovedì 30 marzo 2023) Giusy Buscemi è un’attrice, ex modella ed ex Miss Italia, molto conosciuta per alcuni ruoli in famose fiction italiane. : carriera e vita privata su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 30 marzo 2023)è un’attrice, ex modella ed ex Miss Italia, molto conosciuta per alcuni ruoli in famose fiction italiane. : carriera e vita privata su Donne Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinemaserietvit : Chi è Jan Michelini, il marito di Giusy Buscemi - RebeldeJaja : @unmagroio Mi hai strappato una risata. Mi chiedevo chi fosse sto Giusy e niente, resterà Giusy per sempre ?? - tvserial_it : RT @fpogliani: Chi guarderà #unpassodalcielo7 #staseraintv? Per i curiosi un'anteprima con la mia intervista per @tvserial_it a #giusybusce… - fpogliani : Chi guarderà #unpassodalcielo7 #staseraintv? Per i curiosi un'anteprima con la mia intervista per @tvserial_it a… - giusy_luordo : RT @SalamidaFabio: Negli Usa si vendono armi come caramelle, ma per i soliti minchioni nostrani, quelli che vorrebbero riempire di armi anc… -