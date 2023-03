Chi beve caffè dorme di meno e fa più movimento: lo studio (Di giovedì 30 marzo 2023) Chi beve almeno un caffè al giorno fa più movimento ma dorme un po’ meno rispetto a chi non ne consuma abitualmente. Lo rileva uno studio dell’Università di San Francisco pubblicato sul New England Journal of Medicine. La ricerca ha dimostrato che i consumatori di caffé fanno in media 1000 passi in più al giorno, ma dormono circa mezz’ora in meno. Lo studio ha inoltre provato che il caffé aumenta il rischio di palpitazioni cardiache. Gli studiosi hanno osservato 100 adulti con un’età media di 39 anni, dotandoli di Fitbit per tracciare i loro passi e il sonno, monitor per la glicemia e dispositivi per controllare il ritmo cardiaco. Per due giorni i partecipanti dovevano bere tutto il caffè che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Chialunal giorno fa piùmaun po’rispetto a chi non ne consuma abitualmente. Lo rileva unodell’Università di San Francisco pubblicato sul New England Journal of Medicine. La ricerca ha dimostrato che i consumatori di caffé fanno in media 1000 passi in più al giorno, ma dormono circa mezz’ora in. Loha inoltre provato che il caffé aumenta il rischio di palpitazioni cardiache. Glisi hanno osservato 100 adulti con un’età media di 39 anni, dotandoli di Fitbit per tracciare i loro passi e il sonno, monitor per la glicemia e dispositivi per controllare il ritmo cardiaco. Per due giorni i partecipanti dovevano bere tutto ilche ...

