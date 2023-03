"Chi arriva al posto della Bortone": la voce clamorosa, terremoto in Rai (Di giovedì 30 marzo 2023) Serena Bortone potrebbe dire addio alla sua trasmissione in onda su Rai 1, Oggi è un altro giorno. Le voci sul suo futuro si fanno sempre più insistenti. Pare che a viale Mazzini stiano puntando a cambiare l'assetto del pomeriggio di Rai 1 a partire dal settembre del 2023. Le ultime indiscrezioni sono arrivate dalle pagine del settimanale Oggi. Stando a quanto riportato dal magazine, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 potrebbe cambiare non solo il conduttore ma anche il nome. A prendere il posto della Bortone, in particolare, potrebbe essere Tiberio Timperi: si starebbe pensando di affidargli un nuovo talk show da mandare in onda al posto di Oggi è un altro giorno. Proprio Timperi, tra l'altro, sarà impegnato per tutta l'estate con Uno Mattina insieme a Serena ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Serenapotrebbe dire addio alla sua trasmissione in onda su Rai 1, Oggi è un altro giorno. Le voci sul suo futuro si fanno sempre più insistenti. Pare che a viale Mazzini stiano puntando a cambiare l'assetto del pomeriggio di Rai 1 a partire dal settembre del 2023. Le ultime indiscrezioni sonote dalle pagine del settimanale Oggi. Stando a quanto riportato dal magazine, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 potrebbe cambiare non solo il conduttore ma anche il nome. A prendere il, in particolare, potrebbe essere Tiberio Timperi: si starebbe pensando di affidargli un nuovo talk show da mandare in onda aldi Oggi è un altro giorno. Proprio Timperi, tra l'altro, sarà impegnato per tutta l'estate con Uno Mattina insieme a Serena ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Il primo porta a casa le risorse del Pnrr, poi c’è chi pianifica i progetti e, infine, arriva il governo Meloni (ga… - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Il governo si dimentica di chi non arriva a fine mese e si sta occupando di non disturbare gli ev… - fabiochiusi : Tipico Musk: arriva con l’idea (libertaria) di dare a tutti lo stesso servizio, e per farlo (guarda caso) finisce p… - micheilucia : RT @fattoquotidiano: Travaglio a La7: “Il governo si dimentica di chi non arriva a fine mese e si sta occupando di non disturbare gli evaso… - colino86074692 : RT @GiovaQuez: Il primo porta a casa le risorse del Pnrr, poi c’è chi pianifica i progetti e, infine, arriva il governo Meloni (gatto 3) a… -

La povertà aumenta: triplicata in 18 anni, dov'era la sinistra Leggi anche Manovra al rush finale: cancellata norma sul Pos, si sdoppia il bonus cultura e arriva ... Il riformismo diventa uno strumento per chi vuole ridurre i diritti dei più deboli, e immagina che ... Pnrr, perché l'Italia non riesce a spendere i fondi europei ... si arriva puntualmente a un intreccio di intoppi che investono il Governo, il Parlamento, l'... Resta però la responsabilità politica 'a monte' che non può che essere, per definizione, di chi guida il ... Codice appalti, la Lega contro il presidente dell'Anticorruzione: "Non può più guidare l'Anac" ... capogruppo del suo partito nella commissione Industria di Palazzo Madama: 'Chi punta il dito a ... Il Pd: 'Le preoccupazioni di Busia sono le nostre' Sostegno a Busia arriva invece dal presidente dei ... Leggi anche Manovra al rush finale: cancellata norma sul Pos, si sdoppia il bonus cultura e... Il riformismo diventa uno strumento pervuole ridurre i diritti dei più deboli, e immagina che ...... sipuntualmente a un intreccio di intoppi che investono il Governo, il Parlamento, l'... Resta però la responsabilità politica 'a monte' che non può che essere, per definizione, diguida il ...... capogruppo del suo partito nella commissione Industria di Palazzo Madama: 'punta il dito a ... Il Pd: 'Le preoccupazioni di Busia sono le nostre' Sostegno a Busiainvece dal presidente dei ... Travaglio a La7: “Il governo si dimentica di chi non arriva a fine mese e si sta occupando di non… Il Fatto Quotidiano