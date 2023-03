Chemio negata alla figlia, la Cassazione conferma 2 anni ai genitori di Eleonora Bottaro (Di giovedì 30 marzo 2023) La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a due anni per i genitori di Eleonora Bottaro, 17enne morta di leucemia linfoblastica acuta, per la quale i genitori avevano rifiutato la Chemioterapia. La coppia padovana, assistita dall'avvocata Raffaella Giacomin, è stata ritenuta colpevole di omicidio colposo e si è vista confermare la condanna inflitta sia in primo che in secondo grado. Secondo i medici, infatti, con le cure appropriate, la ragazza avrebbe avuto una possibilità di guarigione attorno all'80%. Per scelta della famiglia, invece, la giovane venne curata sulla base del metodo Hamer, privo di alcuna base scientifica, che prevede solamente cicli di cortisone, agopuntura e vitamina C. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 marzo 2023) La Corte dihato la condanna a dueper idi, 17enne morta di leucemia linfoblastica acuta, per la quale iavevano rifiutato laterapia. La coppia padovana, assistita dall'avvocata Raffaella Giacomin, è stata ritenuta colpevole di omicidio colposo e si è vistare la condanna inflitta sia in primo che in secondo grado. Secondo i medici, infatti, con le cure appropriate, la ragazza avrebbe avuto una possibilità di guarigione attorno all'80%. Per scelta della famiglia, invece, la giovane venne curata sulla base del metodo Hamer, privo di alcuna base scientifica, che prevede solamente cicli di cortisone, agopuntura e vitamina C.

