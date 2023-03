Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Chelsea, #Havertz: 'Mi hanno pagato 80 milioni, quando sono arrivato la gente pensava fossi #Messi' - tuttosport : ?? Havertz e la passione per gli asini 'Uno l'ho chiamato come #Rudiger' #PremierLeague #Chelsea #Tuttosport - CorSport : ???? Havertz e la passione per gli asini 'Al #Chelsea mi chiamano ciuchino' #PremierLeague #CorrieredelloSport - sportli26181512 : #Havertz e la passione per gli asini: 'Al #Chelsea mi chiamano ciuchino': Il calciatore tedesco si racconta: 'Ho un… - Jos_gladiator : @RealMarco94 Non saprei, il Liverpool ha vinto con Firmino, il City metteva Sterling o De Bruyne in quella posizione, il Chelsea Havertz -

C'è ha la passione dei videogiochi, chi delle auto e chi, come Kai... degli asini . Il giocatore della Germania e delha raccontato il suo amore per questi animali nel corso di un'intervista al Guardian . Il tedesco ha fondato la 'Kai...e le origini del suo amore per gli asini Il giocatore delha spiegato da dove nasce questa sua passione: " I miei genitori me ne hanno regalato uno di peluche, poi ne hanno adottati ...ROMA - Kaiè l'uomo della storia per il. Il calciatore tedesco che il 29 maggio 2021 decise con un gol la finale di Champions League contro il Manchester City . In una lunga intervista ...

Havertz e la passione per gli asini: "Al Chelsea mi chiamano ciuchino" Corriere dello Sport

Havertz has been a player who has played mostly everywhere ... Bayern Munich have decided to sack Julian Nagelsmann with immediate effect, and former Chelsea and BVB coach Thomas Tuchel is set to be ...Chelsea resume their Premier League campaign against Aston ... the defender was forced to pull out of the England squad who beat Italy and Ukraine. Kai Havertz is a concern too after leaving the ...