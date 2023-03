Che fine ha fatto Jennifer Beals, la protagonista di Flashdance (Di giovedì 30 marzo 2023) Jennifer Beals è celebre per aver interpretato Flashdance nei panni di Alexandra Owens, che lavora come saldatrice di giorno e ballerina in un locale notturno, coltivando il sogno di entrare a far parte dell’Accademia di Danza di Pittsburgh. Questo ruolo ha donato la celebrità a Jennifer Beals, la cui carriera però non è mai riuscita a decollare. Di recente l’attrice ha recitato in The L World: Generation Q e The Book of Boba Fett. E dire che stava per rinunciare al ruolo di Flashdance, senza immaginare che sarebbe diventato un cult. Sappiamo che è sposata, ha una figlia, è molto amica di Quentin Tarantino e ha recitato anche per il cinema italiano. Nata il 19 dicembre 1963 in un sobborgo di Chicago, Jennifer Beals ha studiato nella prestigiosa ... Leggi su cultweb (Di giovedì 30 marzo 2023)è celebre per aver interpretatonei panni di Alexandra Owens, che lavora come saldatrice di giorno e ballerina in un locale notturno, coltivando il sogno di entrare a far parte dell’Accademia di Danza di Pittsburgh. Questo ruolo ha donato la celebrità a, la cui carriera però non è mai riuscita a decollare. Di recente l’attrice ha recitato in The L World: Generation Q e The Book of Boba Fett. E dire che stava per rinunciare al ruolo di, senza immaginare che sarebbe diventato un cult. Sappiamo che è sposata, ha una figlia, è molto amica di Quentin Tarantino e ha recitato anche per il cinema italiano. Nata il 19 dicembre 1963 in un sobborgo di Chicago,ha studiato nella prestigiosa ...

