Charles Leclerc finalmente conferma | “La Ferrari cambia pelle”

(Di giovedì 30 marzo 2023)ha disputato due weekend praticamente inappuntabili in Bahrain e in Arabia Saudita, il pilota dellaè stato efficace in Qualifica e costante in Gara senza commettere errori. Il k.o. tecnico subito a Sakhir e la clamorosa penalità che ne è conseguita hanno reso difficile anche la corsa in Arabia Saudita terminata in settima posizione. I sei punti ottenuti a Gedda al momento è il magro bottino del monegasco in classifica Piloti, un raccolto che non rispecchia assolutamente quanto espresso in pista dal classe 1997, strepitoso ad esempio nel portare la SF-23 in seconda posizione in Qualifica in Arabia Saudita. “Non voglio soffermarmi sul passato perché dopo la vittoria di un anno fa la stagione è stata poi abbastanza difficile e anche per questo mi sembra un momento forse più lontano di quanto non lo sia ...