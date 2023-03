Champions League femminile 2022 2023 | il Chelsea fa fuori il Lione ai rigori e vola in semifinale

(Di giovedì 30 marzo 2023) Alriesce l’impresa di confermare il vantaggio dell’andata, eliminando ilai quarti di finale della. un successo che arriva ai calci di rigore, dopo l’1-2 al termine dei tempi supplementari. Una partita molto bloccata da ambo le parti, anche se è ilad avere le chance più ghiotte, con Endler che prima chiude a tu per tu con Kerr, e poia deviare sopra la traversa il tentativo a giro di James. Le francesi invece appaiono imballate, e di fatto non riescono a creare palle gol degne di nota per un’ora abbondante di gioco, quando Hegerberg di testa manda comunquenon di poco. Al 77?, quasi dal nulla, la zampata da vero attaccante di Gilles, che devia in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan dalle ore 15:00 via alla vendita libera. I tagliandi potranno essere acquistati es… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - LiaCapizzi : Che spettacolo da record all'Olimpico. 39.454 * La partita con più spettatori nella storia del calcio femminile in… - sportface2016 : #WUCL, il #Chelsea fa fuori il #Lione ai rigori e vola in semifinale - Ibraribe : RT @DrTuitter: ?? All'esordio in Champions League ho controllato la lista di chi era in campo sul tuo nome ho detto 'ma questo chi cazzo è?'… -

Clicca qui per guardare gratis laattivando la prova gratuita di Amazon Prime. Puoi disdire quando ...Ma di fatto era stato scavalcato nelle gerarchie dal turco ex Milan, che Inzaghi gli ha preferito come regista sia nel derby, sia in entrambe le sfide col Porto in. IN CAMPO - Sabato ...... ALMENO DUE SETTIMANE DI STOP Ibrahimovic salterà dunque il big match di Domenica sera contro il Napoli , oltre al doppio confronto con gli azzurri in, che Zlatan avrebbe comunque ...

Women's Champions League - Il Wolfsburg elimina il PSG, il Chelsea passa ai rigori in maniera... Voce Giallo Rossa

Si è conclusa la pausa per le nazionali e riprendono i campionati europei, come anche la Serie A che nel weekend vedrà parecchie partite delicate sia per la zona Champions League che per quella buia ...La UEFA ha aperto un fascicolo e sta studiando la possibilità di lasciare fuori il Barcellona dalla Champions League a causa del caso Negreira. I blaugrana collaboreranno alle indagini, ma, secondo ...