Cerundolo-Khachanov oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

(Di giovedì 30 marzo 2023) Karense la vedrà contro Francisconei quarti di finale deldi, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Entrambi sono arrivati fino a questo punto del torneo un po’ a sorpresa, considerando che in questo lato del tabellone c’erano Tsitsipas, Auger-Aliassime e Tiafoe. Non si può dire però che non l’abbiano meritato, dato che tra gli avversari sconfitti spiccano i nomi degli stessi Auger-Aliassime e Tsitsipas, ma anche Lehecka e Sonego. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà il russo, che ha anche vinto l’unico precedente lo scorso anno a Montreal. Il feeling trae il torneo di, però, non lo scopriamo quest’anno, ergo guai a sottovalutare il giocatore ...

Il match dei quarti è stato posticipato per maltempo (cancellata tutta la sessione serale a Miami dunque anche Medvedev - Eubanks e) e si giocherà nella sessione serale di ...Nel corso della sessione diurna si giocheranno i due quarti maschili Medvedev - Eubanks e, oltre al quarto femminile tra Kvitova e Alexandrova, l'ultimo rimasto. Poi restano in ...Alle 19 apriranno Medvedev ed Eubanks, mentre alle 21 toccherà a. In contemporanea anche l'ultimo quarto wta tra Alexandrova e Kvitova. Restano nella sessione serale Alcaraz e ...

Cerundolo-Khachanov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming ... SPORTFACE.IT

Christopher Eubanks of the United States and No. 14 Karen Khachanov of Russia vs. No. 25 Francisco Cerundolo of Argentina. Alcaraz is looking to achieve the "Sunshine Double," sweeping the consecutive ...The match between Carlos Alcaraz and Taylor Fritz is also scheduled for the night session at the ATP Masters 1000 tournament in Miami today. That could help one man in particular: Jannik Sinner .