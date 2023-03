Centrale del Latte, la Lega: “A rischio 160 posti di lavoro. Sindaco e giunta incapaci di tutelare impianto e lavoratori” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Mesi di immobilismo da parte di Gualtieri e della sua giunta rischiano di fare perdere a Roma la grande occasione di riprendersi la gestione della Centrale del Latte. Gravissime le due notizie riguardanti il fatto che il Campidoglio non dialoga con i vertici di Centrale da novembre scorso, e che Lactalis avrebbe deciso di produrre una parte della produzione in capo alla Centrale in altra Regione: questo dimostra che la giunta capitolina non ha idea di come gestire il futuro dell’impianto, e anche la sorte dei 160 lavoratori, riuniti anche ieri in assemblea a reclamare sostegno e attenzione, e di tutto l’indotto del settore, non appare fra le priorità del Pd al governo della Capitale. La Lega aveva domandato la convocazione urgente ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) “Mesi di immobilismo da parte di Gualtieri e della suarischiano di fare perdere a Roma la grande occasione di riprendersi la gestione delladel. Gravissime le due notizie riguardanti il fatto che il Campidoglio non dialoga con i vertici dida novembre scorso, e che Lactalis avrebbe deciso di produrre una parte della produzione in capo allain altra Regione: questo dimostra che lacapitolina non ha idea di come gestire il futuro dell’, e anche la sorte dei 160, riuniti anche ieri in assemblea a reclamare sostegno e attenzione, e di tutto l’indotto del settore, non appare fra le priorità del Pd al governo della Capitale. Laaveva domandato la convocazione urgente ...

