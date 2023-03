Cellulare | 50 anni fa la prima telefonata | è iniziata la rivoluzione

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Compie 50ladae da allora ad oggi è stata tutta unatecnologica e digitale. Era il 3 aprile del 1973 quando l’ingegnere americano Martin Cooper, figlio di immigrati ucraini, da New York ha fatto lacon unportatile non certo sottile come quelli di oggi. Quello di Cooper era un aggeggio molto strano, pesava 1,1 kg, misurava 22,86 centimetri per 4,44 centimetri e impiegava circa dieci ore per caricarsi. La sua autonomia era di soli 30 minuti. Il gran giorno di quella ‘’ Cooper ha preso con sé ‘l’aggeggio’ ed è sceso in strada, percorrendo la Sixth Avenue di New York fino all’altezza dell’Hotel Hilton, davanti alla ...