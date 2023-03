"C'è un concorso a premi su Instagram": due sorelline nella trappola del maniaco (Di giovedì 30 marzo 2023) Un 32enne a processo per violenza sessuale e "produzione di materiale pedopornografico". Una delle minorenni si è ribellata davanti alla richiesta di atti di autolesionismo. Ma l'uomo l'ha minacciata di pubblicare in rete le foto che la ritraevano nuda Leggi su repubblica (Di giovedì 30 marzo 2023) Un 32enne a processo per violenza sessuale e "produzione di materiale pedopornografico". Una delle minorenni si è ribellata davanti alla richiesta di atti di autolesionismo. Ma l'uomo l'ha minacciata di pubblicare in rete le foto che la ritraevano nuda

