Cava de’ Tirreni omaggia i ragazzi che hanno speso la vita per la patria

(Di giovedì 30 marzo 2023) “Mio padre, il Grand’Ufficiale Salvatore Fasano, cui è intitolato il Sacrario Militare dide’, mi diceva sempre prima della Pasqua: andiamo a salutare i mieichelaper la. Ed insieme rendevamo omaggio ai nostri caduti in guerra. Anche io, come lui, voglio salutare queiche appartenevano alla nazione intera”. Con queste parole il presidente del Comitato per il Sacrario Militare dide’Daniele Fasano ha ricordato quantisacrificato la propria esistenza per la. L’occasione è stata la solenne cerimonia eucaristica propedeutica alla Pasqua celebrata dal Cappellano del Sacrario dide’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ulisseonline : Cava de' Tirreni, sul blocco di fatto delle attività edilizie La Fratellanza chiede alla politica di intervenire - - Ulisseonline : Cava de' Tirreni, al via i “Concerti di primavera… aspettando Le Corti dell’Arte” - - Ulisseonline : CAVA DE' TIRRENI, IL METEO di ULISSE Tra sole e nuvole - - cilentonotizie : Il dr. Mario Polichetti organizza un workshop a Cava de'Tirreni su 'chirurgia fetale e neonatale' - AgenPolitica : CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO SERVALLI RIAPPONE LA TARGA DEDICATA A RANDINO -

... il trasporto di mobilio e il trasporto di materiale dapagando per quest'ultima attività anche la relativa fornitura per un importo di 4.000 euro',Blasi avrebbe ottenuto alcuni appalti nel ...Workshop di chirurgia fetale e neonatale a' Tirreni. Esperti da ogni parte d'Italia, infatti, saranno protagonisti della giornata di studi in programma per il prossimo 21 aprile nel Complesso monumentale di San Giovanni, nel cuore ...'Il Grillo e la Coccinella A. GE. C. APS", in collaborazione con il Comune di' Tirreni, l'Osservatorio Cittadino sulla condizione delle persone con disabilità, l'artista salernitano Elio Rumma e l'agenzia di comunicazione MTN Company, hanno organizzato sabato 1 aprile, ...