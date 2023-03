Casting centravanti Inter | si sondano Aubameyang | Thuram e Firmino

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 marzo 2023) Romelu Lukaku, nonostante le ottime prove che ha fatto con la Nazionale del Belgio in questa sessione di partite (quattro gol tra Svezia e Germania), non è più considerabile un obiettivo per l’2023-2024. Lo ha affermato poche settimane fa Marotta, il quale ha confermato che a giugno il belga tornerà al Chelsea e di sicuro non verrà richiesto un nuovo prestito più oneroso del primo. Bisogna quindi sondare il mercato per acquistare un nuovo attaccante, da abbinare a Lautaro Martinez, nella speranza che non arrivi l’offerta a cui è impossibile rinunciare anche per l’attaccante argentino., nome caldo Un nome che si sta facendo molto caldo in questo momento è quello di Pierre-Emerick. Lo si fa soprattutto perché è un altro giocatore del Chelsea, club con il quale l’ha un ottimo rapporto e ...