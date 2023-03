Castellammare, rissa tra 4 donne per un uomo conteso: traffico in tilt (Di giovedì 30 marzo 2023) Almeno quattro le donne che ieri, nella centralissima via Roma, se le sono date di santa ragione a Castellammare di Stabia. Teatro della zuffa l’incrocio tra via Amato e piazza Matteotti. Il traffico è andato in tilt ed è stato necessario l’intervento della Polizia. rissa tra donne a Castellammare per un uomo conteso: arriva il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 marzo 2023) Almeno quattro leche ieri, nella centralissima via Roma, se le sono date di santa ragione adi Stabia. Teatro della zuffa l’incrocio tra via Amato e piazza Matteotti. Ilè andato ined è stato necessario l’intervento della Polizia.traper un: arriva il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

