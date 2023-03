Cassa Depositi e Prestiti, nel 2022 utile in crescita, attivati investimenti per 80 mld (Di giovedì 30 marzo 2023) Cassa Depositi e Prestiti chiude il bilancio 2022 con numeri record: 2,5 miliardi di utile netto attivando investimenti per circa 80 miliardi. Il Cda ha approvato anche nuove operazioni a favore di imprese, territori, infrastrutture e cooperazione internazionale per un valore complessivo di circa 2,5 miliardi. “Il 2022 è stato un anno intenso con una economia che ha visto delle revisioni a ribasso rispetto alle aspettative, in uno scenario complesso che la Cassa ha gestito proseguendo l’impegno a favore di enti territoriali per favorire gli investimenti e cercare di garantire le prospettive di lungo termine del Paese”, ha detto il presidente Giovanni Gorno Tempini. “I dati del gruppo sono in crescita, è stato un anno ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 marzo 2023)chiude il bilanciocon numeri record: 2,5 miliardi dinetto attivandoper circa 80 miliardi. Il Cda ha approvato anche nuove operazioni a favore di imprese, territori, infrastrutture e cooperazione internazionale per un valore complessivo di circa 2,5 miliardi. “Ilè stato un anno intenso con una economia che ha visto delle revisioni a ribasso rispetto alle aspettative, in uno scenario complesso che laha gestito proseguendo l’impegno a favore di enti territoriali per favorire glie cercare di garantire le prospettive di lungo termine del Paese”, ha detto il presidente Giovanni Gorno Tempini. “I dati del gruppo sono in, è stato un anno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TrecentoScudi : @NicolaPorro Mi sembra un gioco idiota...ricordo che cassa depositi e prestiti è ormai in mano ai cinesi...??????? - mercurio369 : RT @Dan03621335: @mercurio369 @dottorbarbieri Cassa depositi e prestiti ci para il culo perché draghi merda sempre! - GianckyMacca : RT @Acli_nazionali: Le #Acli hanno aderito alla campagna “Riprendiamoci il Comune” sostenendo due leggi d’iniziativa popolare per la riform… - Dan03621335 : @mercurio369 @dottorbarbieri Cassa depositi e prestiti ci para il culo perché draghi merda sempre! - BiMarilu : RT @JigginoRuss: Lo sfruttamento di Stato. Individuati quasi 2.000 lavoratori irregolari, 'per lo più bengalesi e dell'Europa dell'est'. F… -