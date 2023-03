Caso Trump - pornostar, il Gran giurì ha incriminato l'ex presidente Usa (Di giovedì 30 marzo 2023) Cosa prevede la procedura Secondo quanto riporta il New York Times, l'annuncio ufficiale dell'incriminazione potrebbe giungere nei prossimi giorni. Entro quella data, i magistrati dell'ufficio del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 marzo 2023) Cosa prevede la procedura Secondo quanto riporta il New York Times, l'annuncio ufficiale dell'incriminazione potrebbe giungere nei prossimi giorni. Entro quella data, i magistrati dell'ufficio del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Una militante di Trump è stata arrestata davanti al tribunale di #NYC dove si riunisce la giuria del caso Trump. A… - repubblica : Donald Trump incriminato per il caso Stormy Daniels - ultimora_pol : Il governatore della Florida #DeSantis ha dichiarato che non fornirà assistenza in caso di richiesta di estradizion… - maelmale : RT @OrtigiaP: Caso Trump-pornostar, il Gran giurì ha incriminato l'ex presidente Usa Le autorità di New York hanno già notificato l'atto al… - Gazzettino : Trump incriminato per il caso della pornostar Stormy Daniels. L'ex presidente Usa deve affrontare 30 capi d'accusa… -