Caso Paratici, il Tottenham chiede chiarimenti alla FIFA (Di giovedì 30 marzo 2023) «A seguito delle notizie dei media in merito alla decisione della Commissione Disciplinare della FIFA di estendere a livello mondiale la sanzione inflitta dalla Corte d’Appello della FIGC a Fabio Paratici il 20 gennaio 2023, il club ha inoltrato urgenti richieste di chiarimenti alla FIFA». Si apre così la nota del Tottenham a proposito dell’estensione L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 marzo 2023) «A seguito delle notizie dei media in meritodecisione della Commissione Disciplinare delladi estendere a livello mondiale la sanzione inflitta dCorte d’Appello della FIGC a Fabioil 20 gennaio 2023, il club ha inoltrato urgenti richieste di». Si apre così la nota dela proposito dell’estensione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Oggi il Consiglio di Stato riceve #Juventus e #FIGC per decidere se nel caso “carta #Covisoc” (poi fornita alla Juv… - JuventusUn : Caso #Paratici: la decisione della #FIFA e la reazione (spiazzata) del #Tottenham ???? - eaglesinthewind : A nessuno sembra strano che parrucchino da Lecce, detto il Giuda, abbia fatto di tutto per farsi esonerare, guarda… - RoNando82 : @capuanogio AI tempi lo salvò la sua amica Paola De Micheli. Doveva essere processato per l'esame farsa di Suarez.… - Bluewawe22 : @robypec75 @DanieleBibo Sta dicendo che la tua squadra lo scudetto lo vede col binocolo se Paratici dovesse ricorre… -