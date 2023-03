Caserta, la preside vieta il telefonino in classe anche ai professori: «Devono dare il buon esempio» (Di giovedì 30 marzo 2023) «Lasciate ogni smartphone voi ch’entrate», a scuola. È questa la “filosofia” che sta alla base del provvedimento disposto della preside dell’Istituto omnicomprensivo statale Formicola, Liberi, Pontelatone, nel Casertano. L’iniziativa, rivolta non solo agli alunni ma a tutti coloro che varcano la soglia dell’Istituto Tecnico Agrario compresi professori e collaboratori, è stata presa «essendosi verificate – si legge nella circolare emessa dalla dirigente, Antonella Tafuri – diverse segnalazioni incresciose relative al personale scolastico tutto». Da qui, il «divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni e in orario di servizio, trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui». La circolare Con la circolare, la dirigente – citata dal quotidiano Il Mattino – ha inteso «richiamare l’attenzione su un uso corretto ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) «Lasciate ogni smartphone voi ch’entrate», a scuola. È questa la “filosofia” che sta alla base del provvedimento disposto delladell’Istituto omnicomprensivo statale Formicola, Liberi, Pontelatone, nelno. L’iniziativa, rivolta non solo agli alunni ma a tutti coloro che varcano la soglia dell’Istituto Tecnico Agrario compresie collaboratori, è stata presa «essendosi verificate – si legge nella circolare emessa dalla dirigente, Antonella Tafuri – diverse segnalazioni incresciose relative al personale scolastico tutto». Da qui, il «divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni e in orario di servizio, trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui». La circolare Con la circolare, la dirigente – citata dal quotidiano Il Mattino – ha inteso «richiamare l’attenzione su un uso corretto ...

