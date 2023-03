Case Green: i costi dei lavori obbligatori sono altissimi e devi sbrigarti | Non puoi evitarlo (Di giovedì 30 marzo 2023) Case Green: l’UE vuole che gli immobili tendano ad essere il più possibile ad impatto zero, ma ai proprietari quanto costa questo adeguamento? Il mondo intero sta facendo una vera e propria corsa verso l’efficientamento energetico. Praticamente in ogni settore sta cercando di rendere la propria realtà la più Green e sostenibile possibile. Quanto costano gli adeguamenti per le Case Green – Grantennistoscana.itMa non si tratta solo di scelte autonome nate dalla propria coscienza personale. Ci sono anche moltissimi casi in cui è il Parlamento Europeo a dettar legge in questo senso prevedendo, ad esempio, l’obbligo di riduzione delle emissioni di CO2 nel minor tempo possibile. Ma quanto costeranno questi lavori obbligatori per rendere la propria casa ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 30 marzo 2023): l’UE vuole che gli immobili tendano ad essere il più possibile ad impatto zero, ma ai proprietari quanto costa questo adeguamento? Il mondo intero sta facendo una vera e propria corsa verso l’efficientamento energetico. Praticamente in ogni settore sta cercando di rendere la propria realtà la piùe sostenibile possibile. Quanto costano gli adeguamenti per le– Grantennistoscana.itMa non si tratta solo di scelte autonome nate dalla propria coscienza personale. Cianche moltissimi casi in cui è il Parlamento Europeo a dettar legge in questo senso prevedendo, ad esempio, l’obbligo di riduzione delle emissioni di CO2 nel minor tempo possibile. Ma quanto costeranno questiper rendere la propria casa ...

