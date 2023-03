Cartagena | Carrion può sorridere | Dario Poveda torna al gol

Leggi su serieanews

(Di giovedì 30 marzo 2023) Buone notizie per il, club di seconda divisione spagnola. La notizia è molto importante per il reparto offensivo. Dal giorno del suo arrivo all’attaccanteha affrontato un importante processo di recupero e step dopo step ha lavorato per recuperare il prima possibile la miglior condizione. Il calciatore è arrivato come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.