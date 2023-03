Carne e ogm: amenità e pseudoscienza che bloccano l’Italia (Di giovedì 30 marzo 2023) La guerra alla Carne sintetica prepara il campo a quella alle biotecnologie applicate all’agricoltura. Il rischio zero non esiste, esiste il rischio concreto di una crisi alimentare legata alla guerra. Uno sguardo agli ogm nel mondo: come i benefici superano di molto i pericoli Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 marzo 2023) La guerra allasintetica prepara il campo a quella alle biotecnologie applicate all’agricoltura. Il rischio zero non esiste, esiste il rischio concreto di una crisi alimentare legata alla guerra. Uno sguardo agli ogm nel mondo: come i benefici superano di molto i pericoli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AurelianoStingi : Nell'800 il luddismo distruggeva i telai meccanici, oggi si vietano OGM e carne sintetica Il progresso scientifico… - ilfoglio_it : Per ora il governo vieta una cosa già vietata, almeno finché la carne coltivata non verrà autorizzata dall'Europa.… - salvatore_irato : RT @lucianocapone: Per ora il governo Meloni vieta una cosa già vietata, almeno finché la carne sintetica non verrà autorizzata dall'Europa… - C_Graziana : RT @divagatrice: Sapete che cos’è che mi dà noia del dibattito sulla carne coltivata? Che del merito della faccenda non importa a nessuno,… - DeRos70 : RT @lucianocapone: Per ora il governo Meloni vieta una cosa già vietata, almeno finché la carne sintetica non verrà autorizzata dall'Europa… -