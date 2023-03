Carl Brave sabato 26 agosto a San Vito al Tagliamento

Leggi su udine20

(Di giovedì 30 marzo 2023), cantante e producer romano da 40 dischi di platino e 3 milioni di ascolti mensili su Spotify, artista capace di rivoluzionare il pop italiano, è il primo grande nome dell’estate di eventi di Sanal. Quella in provincia di Pordenone sarà l’unica data in Friuli Venezia Giuli del nuovo tour estivo dell’artista, che toccherà i più importanti festival del nostro paese. L’appuntamento è quindi per26, nella centralissima Piazza del Popolo. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Sanal, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono già in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it . “La Piazza di San ...