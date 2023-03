Capuano | «Carboni cresce in Italia ma gioca con l’Argentina…»

(Di giovedì 30 marzo 2023) Giovanni, in onda sul canale Twitch di TV Play, ha parlato della convocazione nella Nazionalena di Mateo Retegui, ma non solo: il suo pensiero sul percorso che, di rimando, sta seguendo iltore dell’Inter, Valentin? Il giornalista Giovanniha parlato, a TV Play su Twitch, di Mateo Retegui e con l’occasione ha nominato anche Valentintore dell’Inter (vedi articolo): «Darei a Roberto Mancini come voto un 6,5 per queste due partite. Così come lo darei a Mateo Retegui, perché con lui ora abbiamo un nove vero. Faccio notare però che mentre noi chiamavamo Retegui, l’Argentina chiamava Valentinche è sì nato a Buenos Aires, ma ha fatto tutta la trafila delle giovanili in ...

(Inter) Giovanni Capuano su Radio 24 ha osservato il diverso comportamento di Italia e Argentina sulle convocazioni dei giovanissimi ...Così il giornalista, intervenuto a Radio 24: «Valentin Carboni è italiano, adesso gioca nelle giovanili dell’Inter e ha fatto qualcosa anche in Prima Squadra. Calcisticamente lui è italiano e gioca co ...