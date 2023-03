Captain Phillips attacco in mare aperto film di Rai 2: trama storia vera, cast e finale (Di giovedì 30 marzo 2023) Captain Phillips attacco in mare aperto film con Tom Hanks su Rai 2 Stasera su Rai 2 va in onda Captain Phillips attacco in mare aperto film diretto da Paul Greengrass nel 2013. Si tratta dell’adattamento cinematografico del libro “Il dovere di un capitano” autobiografia di Philipps, tratta dalla storia vera del dirottamento della nave mercantile Maersk Alabama. Il premio Oscar Tom Hanks ha interpretato il capitano Richard Phillips, mentre il pirato somalo Muse è impersonato da Barkhad Abdi che ha conquistato il premio di miglior attore protagonista ai Bafta. Il riconoscimento si aggiunge a 6 nomination agli Oscar e 4 ai ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 30 marzo 2023)incon Tom Hanks su Rai 2 Stasera su Rai 2 va in ondaindiretto da Paul Greengrass nel 2013. Si tratta dell’adattamento cinematografico del libro “Il dovere di un capitano” autobiografia di Philipps, tratta dalladel dirottamento della nave mercantile Maersk Alabama. Il premio Oscar Tom Hanks ha interpretato il capitano Richard, mentre il pirato somalo Muse è impersonato da Barkhad Abdi che ha conquistato il premio di miglior attore protagonista ai Bafta. Il riconoscimento si aggiunge a 6 nomination agli Oscar e 4 ai ...

