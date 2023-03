Captain America: New World Order, primo sguardo a Harrison Ford e Tim Blake Nelson sul set (FOTO) (Di giovedì 30 marzo 2023) Nuove FOTO scattate sul set di Captain America: New World Order hanno permesso ai fan di dare una prima occhiata ai personaggi interpretati da Harrison Ford e Tim Blake Nelson. I fan della Marvel possono finalmente dare una prima occhiata a Harrison Ford nei panni del generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross sul set di Captain America: New World Order, quarto capitolo del franchise lanciato nel 2010. Sarà il debutto assoluto di Ford all'interno dell'MCU dal momento che andrà a vestire i panni del personaggio interpretato in passato dal compianto William Hurt. Non sappiamo ancora se si trasformerà anche nell'alter ego Red ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 marzo 2023) Nuovescattate sul set di: Newhanno permesso ai fan di dare una prima occhiata ai personaggi interpretati dae Tim. I fan della Marvel possono finalmente dare una prima occhiata anei panni del generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross sul set di: New, quarto capitolo del franchise lanciato nel 2010. Sarà il debutto assoluto diall'interno dell'MCU dal momento che andrà a vestire i panni del personaggio interpretato in passato dal compianto William Hurt. Non sappiamo ancora se si trasformerà anche nell'alter ego Red ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marvelcinemaita : Captain America: New World Order, Harrison Ford nei panni del Presidente Ross sul set del nuovo film Marvel - marvelcinemaita : Captain America: New World Order, Tim Blake Nelson nei panni del Capo (con le mani verdi) nelle nuove foto dal set - CRS_SMF : RT @marvel_covers: Captain America and the Falcon #172 April 1974 Art: John Romita, Gil Kane, Frank Giacoia, Gaspar Saladino - russellschumann : RT @marvel_covers: Captain America and the Falcon #172 April 1974 Art: John Romita, Gil Kane, Frank Giacoia, Gaspar Saladino - bearded_kuma : @Dumahofdream Se io fossi Captain America in un multiverso, fossi in voi mi farei venire l’ANSIA. -