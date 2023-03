Capello: "Il campionato è già chiuso, Osimhen e Kvara sono determinanti" (Di giovedì 30 marzo 2023) A Radio Marte, nel corso di "Marte Sport Live", è intervenuto Fabio Capello, ex allenatore attualmente opinionista Sky, queste le sue parole: "Le tre sfide tra Napoli e Milan? In Champions sarà un impegno diverso e importante per entrambe le squadre. Il campionato è già chiuso: il Napoli potrebbe far riposare i calciatori in Serie A in vista della doppia sfida europea. In Champions c'è rabbia, determinazione, voglia di andare avanti. La differenza tra campionato e Champions sta nel fatto che la competizione europea sia il torneo più importante. Cambia tutto a livello di determinazione e di voglia. Lì si vede il giocatore che ha più personalità. Più pressioni sul Napoli? Sicuramente, perché parte come favorito. Conterà molto la bravura dell'allenatore, dovrà riuscire a veicolare le energie nel modo giusto, come ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 30 marzo 2023) A Radio Marte, nel corso di "Marte Sport Live", è intervenuto Fabio, ex allenatore attualmente opinionista Sky, queste le sue parole: "Le tre sfide tra Napoli e Milan? In Champions sarà un impegno diverso e importante per entrambe le squadre. Ilè già: il Napoli potrebbe far riposare i calciatori in Serie A in vista della doppia sfida europea. In Champions c'è rabbia, determinazione, voglia di andare avanti. La differenza trae Champions sta nel fatto che la competizione europea sia il torneo più importante. Cambia tutto a livello di determinazione e di voglia. Lì si vede il giocatore che ha più personalità. Più pressioni sul Napoli? Sicuramente, perché parte come favorito. Conterà molto la bravura dell'allenatore, dovrà riuscire a veicolare le energie nel modo giusto, come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Napoli-#Milan, #Capello: 'Tra campionato e Champions saranno sfide diverse': Per l'ex tecnico, 'i rossoneri hanno… - MaroSattei : @Don_Friedkin @stefanoasr Molto condizionato il campionato dagli arbitri nei primi due mesi. E Totti inizio’ quell’… - DevilInside1899 : @marifcinter Real 0% hanno cacciato Capello dopo un campionato vinto perché il Real non giocava bene. - Spina14_acm : @LucaHoganC @contedraculo @Captivus_acm @elliott_il Luca santo cielo vuoi capire che devi rapportarlo al campionato… - joseph05203429 : RT @FcInterNewsit: Capello: 'Inter e Milan in campionato un disastro, il Napoli è una bella realtà' -