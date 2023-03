Cantieri stradali, entro maggio aperti il casello della A4 verso Orio e il rondò delle Valli (Di giovedì 30 marzo 2023) Bergamo. Continua la stagione dei Cantieri stradali a Bergamo e dintorni. L’amministrazione comunale cittadina, ma anche la Provincia e la Regione in alcuni casi, restano al passo, rispettando i cronoprogrammi relativi alle diverse opere in itinere lungo la città. Nuove rotatorie e progetti volti a snellire il traffico sia in entrata che in uscita dalla città. Cantiere sull’asse interurbano Come da ordinanza emanata dalla Provincia, è prevista la revoca, a partire giornata di oggi (giovedì 30 marzo), precisamente dalla mezzanotte, del restringimento della carreggiata e della conseguente chiusura dello svincolo in entrata di via Grumellina sull’Asse interurbano. Addio alle lunghe code che hanno fatto arrabbiare gli automobilisti bergamaschi la scorsa settimana e via libera ad una circolazione. A creare e intensificare ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 marzo 2023) Bergamo. Continua la stagione deia Bergamo e dintorni. L’amministrazione comunale cittadina, ma anche la Provincia e la Regione in alcuni casi, restano al passo, rispettando i cronoprogrammi relativi alle diverse opere in itinere lungo la città. Nuove rotatorie e progetti volti a snellire il traffico sia in entrata che in uscita dalla città. Cantiere sull’asse interurbano Come da ordinanza emanata dalla Provincia, è prevista la revoca, a partire giornata di oggi (giovedì 30 marzo), precisamente dalla mezzanotte, del restringimentocarreggiata econseguente chiusura dello svincolo in entrata di via Grumellina sull’Asse interurbano. Addio alle lunghe code che hanno fatto arrabbiare gli automobilisti bergamaschi la scorsa settimana e via libera ad una circolazione. A creare e intensificare ...

