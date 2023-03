Canottaggio | gli Azzurri al Memorial D’Aloja | tappa fondamentale verso il Mondiale

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 marzo 2023) Roma – Il lago di Piediluco, dopo lo svolgimento del primo Meeting Nazionale Fondazione CARIT, è in pieno fermento in vista delPaolo, la manifestazione remiera che tradizionalmente apre la stagione internazionale e che prende il via venerdì 31 marzo con le prime eliminatorie. Scenderanno in acqua equipaggi provenienti da 28 nazioni compresa la squadra azzurra che, per l’occasione, schiera oltre alla compagine assoluta anche una rappresentanza under 23 e under 19. La regata, quindi, si disputerà da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile e sempre con il sostegno della Fondazione CARIT. Oltre all’Italia, quindi, vi saranno altre potenze del remo internazionale come l’Irlanda, l’Olanda, la Grecia, la Lituania e la Romania, mentre le altre nazioni che completano il quadro delle 28 squadre in gara sono: Azerbaijan, Belgio, Bulgaria, Costa ...