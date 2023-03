Canone Rai "via entro 5 anni": ddl Lega (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Una progressiva riduzione dell'importo del smartwatch antiviolenza , con un taglio a cadenza annuale del 20 per cento, fino al suo totale azzeramento" e anche la ridefinizione "univoca" del concetto di servizio pubblico ("indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali"), pensando anche a un nuovo canale "interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale, nel quale non possono essere trasmessi spot". E' quanto previsto nella bozza del ddl leghista dal titolo 'Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del Canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico', presentato in Senato dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Una progressiva riduzione dell'importo del smartwatch antiviolenza , con un taglio a cadenza annuale del 20 per cento, fino al suo totale azzeramento" e anche la ridefinizione "univoca" del concetto di servizio pubblico ("indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali"), pensando anche a un nuovo canale "interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale, nel quale non possono essere trasmessi spot". E' quanto previsto nella bozza del ddl leghista dal titolo 'Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione deldi abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico', presentato in Senato dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : .@G_Sangiuliano: 'Una cosa che vale deve essere pagata'. @fabfazio: 'Quindi il canone Rai lo farebbe pagare? Per sa… - Milanista_Serio : RT @CalcioFinanza: La Lega di Salvini svela un Ddl per riformare la Rai: stop al canone nel giro di cinque anni e nuovo canale senza pubbli… - sportli26181512 : #Media #Notizie Il Ddl Rai di Salvini: stop al canone in 5 anni e nuovo canale senza pubblicità: Un taglio del cano… - ledicoladelsud : Canone Rai “via entro 5 anni”: ddl Lega - CalcioFinanza : La Lega di Salvini svela un Ddl per riformare la Rai: stop al canone nel giro di cinque anni e nuovo canale senza p… -

Canone Rai in bolletta addio Ecco perchè potrebbe essere un problema Tempi duri per chi era abituato a pagare la tassa sulla tv in bolletta. Da ormai qualche anno siamo abituati a pagare i l Canone Rai con le bollette della luce . Era il 2015 quando Renzi decise di affrontare l 'evasione della nota tassa imponendo di inserirla nella fattura della luce in modo che chi non pagava il canone ... Se guardi la Tv dal pc devi pagare il canone Rai Confermato l'addebito in bolletta del canone Rai 2023: ma si deve pagare se si guarda la Tv solo da pc o tablet Quali sono i casi di esenzione confermati quest'anno e quali le condizioni per l'invio della dichiarazione sostitutiva ... "Per l'Asti - Cuneo impegno concreto obiettivo: 2024" ... a suo avviso, le linee guida da seguire per il futuro dell'azienda "A mio parere la Rai ha tutte ... La Lega, intanto, è impegnata sul tema canone, con l'obiettivo di sforbiciarlo. Il primo passo sarà ... Tempi duri per chi era abituato a pagare la tassa sulla tv in bolletta. Da ormai qualche anno siamo abituati a pagare i lcon le bollette della luce . Era il 2015 quando Renzi decise di affrontare l 'evasione della nota tassa imponendo di inserirla nella fattura della luce in modo che chi non pagava il...Confermato l'addebito in bolletta del2023: ma si deve pagare se si guarda la Tv solo da pc o tablet Quali sono i casi di esenzione confermati quest'anno e quali le condizioni per l'invio della dichiarazione sostitutiva ...... a suo avviso, le linee guida da seguire per il futuro dell'azienda "A mio parere laha tutte ... La Lega, intanto, è impegnata sul tema, con l'obiettivo di sforbiciarlo. Il primo passo sarà ... Se guardi la Tv dal pc devi pagare il canone Rai QuiFinanza Canone Rai "via entro 5 anni": ddl Lega (Adnkronos) - "Una progressiva riduzione dell’importo del canone Rai, con un taglio a cadenza annuale del 20 per cento, fino al suo totale azzeramento" e anche la ridefinizione "univoca" del concetto ... Rai: governo pigliatutto Nei corridoi di Viale Mazzini i commenti si sprecano. “La Rai deve essere servizio pubblico sostenuto dal canone, ma è suo dovere essere plurale, rappresentare il pensiero di tutti i cittadini e io ... (Adnkronos) - "Una progressiva riduzione dell’importo del canone Rai, con un taglio a cadenza annuale del 20 per cento, fino al suo totale azzeramento" e anche la ridefinizione "univoca" del concetto ...Nei corridoi di Viale Mazzini i commenti si sprecano. “La Rai deve essere servizio pubblico sostenuto dal canone, ma è suo dovere essere plurale, rappresentare il pensiero di tutti i cittadini e io ...