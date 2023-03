Canone Rai | presto non ci sarà più in bolletta

(Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Con l’integrazione nelle utenze elettriche nel 2016, ilRAI è stato una spesa ricorrente nelle bollette elettriche in Italia. Tuttavia, poiché il governo Meloni sta valutando metodi alternativi per la riscossione del prezzo della TV, ilRAI potrebbeessere abolito dalle bollette elettriche oltre il 2024. Il governo italiano sta cercando di escogitare una formula che impedisca l’evasione, e l’ipotesi più fattibile sembra essere il ritorno al pagamento come era prima al 2016. Inizialmente il cambiamento sarebbe dovuto entrare in vigore nel 2023, ma la scadenza è stata posticipata. IlTV nel 2023di 90 euro, indipendentemente dal numero di televisori presenti in una famiglia, e si pagherà in dieci rate uguali all’interno della...

Tempi duri per chi era abituato a pagare la tassa sulla tv in bolletta. Da ormai qualche anno siamo abituati a pagare i lcon le bollette della luce . Era il 2015 quando Renzi decise di affrontare l 'evasione della nota tassa imponendo di inserirla nella fattura della luce in modo che chi non pagava il...Confermato l'addebito in bolletta del2023: ma si deve pagare se si guarda la Tv solo da pc o tablet Quali sono i casi di esenzione confermati quest'anno e quali le condizioni per l'invio della dichiarazione sostitutiva ...... a suo avviso, le linee guida da seguire per il futuro dell'azienda "A mio parere laha tutte ... La Lega, intanto, è impegnata sul tema, con l'obiettivo di sforbiciarlo. Il primo passo sarà ...

Con l’integrazione nelle utenze elettriche nel 2016, il canone RAI è stato una spesa ricorrente nelle bollette elettriche in Italia. Tuttavia, poiché il governo Meloni sta valutando metodi alternativi ...Canone Rai in bolletta addio Che cosa potrebbe cambiare e i rischi per Torino. Sganciarlo dalla bolletta facilitare l’evasione fiscale.