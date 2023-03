Candida auris: che cos'è e come si manifesta il fungo multiresistente che preoccupa gli Stati Uniti (e non solo) (Di giovedì 30 marzo 2023) Noto da qualche anno, ha iniziato a diffondersi rapidamente durante la pandemia: sappiamo poco delle sue origini ma è frutto del fenomeno della resistenza agli antimicotici. Ecco che cos'è e come si trasmette il fungo che sta generando preoccupazione in varie parti del mondo Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 marzo 2023) Noto da qualche anno, ha iniziato a diffondersi rapidamente durante la pandemia: sappiamo poco delle sue origini ma è frutto del fenomeno della resistenza agli antimicotici. Ecco che cos'è esi trasmette ilche sta generandozione in varie parti del mondo

