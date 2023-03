(Di giovedì 30 marzo 2023) Le prossime settimane saranno un periodo ideale per diventare signore di un feudo, assumere il controllo di un territorio autoproclamandoti capo supremo o rovesciare le più alte cariche per prendere il loro posto. Pesce d’aprile! Sto esagerando... Leggi

Notizie Calcio - Il giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia attraverso il proprio profilo Twitter ha scritto il seguente post rendendo noto una iniziatova del calciatore del Napoli Kvaratskhelia : ...... l'appuntamento più importante dell'associazione europea per la ricerca sul, che si sta tenendo in questi giorni a Bergamo. Le ricercatrici Maria Colomba Comes , Samantha Bove e Annarita ...Il figlio è stretto tra le spire di questo padre pazzo, instabile, violentissimo, con la mente abitata daldel male in ogni anfratto. Porta il figlio sulle peggiori strade, e anche sulle ...

Morto Andrea Spinelli, si è arreso al cancro dopo aver lottato per 10 anni con i suoi meravigliosi viaggi ilgazzettino.it

PORDENONE - Morto questa mattina, giovedì 30 marzo, Andrea Spinelli, conosciuto da tutti come "Spino", il viandante friulano che da dieci anni lottava contro il cancro camminando. Si è spento ...Keith Reid, paroliere del gruppo rock inglese Procol Harum, è morto all'età di 76 anni. La band, nota per il successo del 1967 “A Whiter Shade Of Pale“, ha confermato ...