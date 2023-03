Cambio maglia in Serie A per Handanovic: Inter tradita (Di giovedì 30 marzo 2023) Samir Handanovic è pronto a lasciare l’Inter, ma non è detto anche il campionato di Serie A. Ecco tutti i dettagli Un vero e proprio tradimento per l’Inter che, però,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 30 marzo 2023) Samirè pronto a lasciare l’, ma non è detto anche il campionato diA. Ecco tutti i dettagli Un vero e proprio tradimento per l’che, però,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gerunda47 : @lauraboldrini La Boldrini si deve occupare di maglia non di politica. Non ha mai fatto una riposta decente. A no h… - barone122665 : @SalJ80 Forse non sa che Jägermeister fu il primo sponsor (con logo sulla maglia) della Bundesliga. Nel 1973 (50 an… - priscillarzz : Giro per casa in cerca di calma Cambio maglia cambio canale, canzone Cambio espressione Umore e in fondo Per quanto… - Romi13871942 : Attenzione anche al cambio della maglia ormai! Gli spifferi sono micidiali! - paolo_ann : Nel 1985 dopo Napoli - Milan, Maradona volle lasciarmi la maglia. Fui felicissimo, e pretese la mia maglia in cambi… -