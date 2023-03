Calhanoglu punta una gara! Inter, rientrati gli ultimi nazionali! ? Sky (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Inter perde Hakan Calhanoglu per diverse partite a causa dell’infortunio rimediato in nazionale (vedi articolo). Intanto lnzaghi recupera tutti i nazionali PICCOLA SPERANZA ? Andrea Paventi ha parlato del possibile rientro di Hakan Calhanoglu in previsione dei quarti di finale di Champions League: Le sue parole «Il giocatore starà fermo quindici venti giorni. Salta sicuramente le prossime tre partite, Fiorentina, Juventus in Coppa Italia e quella di venerdì prossimo a Salerno in campionato. Piccola, Piccola speranza di poter recuperare per l’andata dei quarti di finale di Champions League con il Benfica. Molto più concreta la possibilità, che invece quella settima possa servire per recuperare a pieno ed essere pronto per la gara di ritorno. Quindi lui punta più il ritorno che l’andata. La speranza comunque un po’ ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) L’perde Hakanper diverse partite a causa dell’infortunio rimediato in nazionale (vedi articolo). Intanto lnzaghi recupera tutti i nazionali PICCOLA SPERANZA ? Andrea Paventi ha parlato del possibile rientro di Hakanin previsione dei quarti di finale di Champions League: Le sue parole «Il giocatore starà fermo quindici venti giorni. Salta sicuramente le prossime tre partite, Fiorentina, Juventus in Coppa Italia e quella di venerdì prossimo a Salerno in campionato. Piccola, Piccola speranza di poter recuperare per l’andata dei quarti di finale di Champions League con il Benfica. Molto più concreta la possibilità, che invece quella settima possa servire per recuperare a pieno ed essere pronto per la gara di ritorno. Quindi luipiù il ritorno che l’andata. La speranza comunque un po’ ...

Calcio: Inter, distrazione muscolare per Calhanoglu Distrazione muscolare per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali, ma punta il rientro per la gara di Champions League contro il Benfica.

Inter, Calhanoglu che botta: out 20 giorni Coperta corta anche in difesa Coperta che è corta pure in difesa dove Milan Skriniar punta già al rientro, insieme a Calhanoglu, erano rientrati Lukaku e Brozovic. Giornata però fondamentale soprattutto per il centrocampista turco.

Inter, i conti e l'ombra di Oaktree Nel frattempo, ci sono scadenze nel 2024: soprattutto Bastoni e Calhanoglu che il club vuole rinnovare. Si punta a un prestito. Di solito un rinnovamento di queste proporzioni comporta tangibili esborsi.

L'Interista Calha primo giorno all'Inter, Milan su Vlasic Maldini punta sul croato. A ore intanto arriva Giroud, rimangono un vice Hernandez e il centrocampista offensivo che dovrà prendere il posto di Calhanoglu.

Verso Inter-Fiorentina: chance per Gosens e Lukaku, Italiano punta su Cabral È questo l'obiettivo dell'Inter di Simone Inzaghi, a caccia di tre punti fondamentali per blindare un posto. L'allenatore nerazzurro dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu che ha riportato una distrazione muscolare.